WEC, Bahrein: Ferrari penalizada, perde terceiro lugar. Peugeot herda o pódio

O esforço de Antonio Giovinazzi no final da corrida fez com que o Ferrari 499P da AF Corse que partilha com James Calado e Alessandro Pier Guidi cruzasse a linha de chegada em segundo lugar no Circuito Internacional do Bahrein. No entanto, a inspeção pós-corrida levou a uma despromoção, fazendo cair o carro para o 14º lugar e tornando-o no último classificado entre os Hypercar, devido a uma violação dos limites de utilização dos pneus.

Após uma revisão dos comissários, foram adicionados mais 4 minutos e 55 segundos ao tempo de corrida da equipa – uma penalização que reflecte duas infrações stop-and-go, cada uma no valor de dois minutos – por violar o Artigo 6.5.4 do Regulamento Desportivo do WEC ao utilizar 28 pneus em vez dos 26 permitidos.

Como resultado, o carro #5 da Porsche Penske Motorsport subiu para o segundo lugar, enquanto o #93 do Team Peugeot TotalEnergies ficou com o terceiro lugar.