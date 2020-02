WEC/Austin: Rebellion #1 conquista pole position. Albuquerque 2º e Da Costa 5º entre os LMP2

Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato conquistaram a pole position com o Rebellion R13 #1, com um tempo de 1:47.530s, para as 6h de Austin, que se disputam hoje no Circuito das Américas.

A 1.631s ficaram Mike Conway, Kamui Kobayashi e Jose Maria Lopez no Toyota TS050 #7. O segundo Toyota, o TS050 #8, de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley ficou com o terceiro tempo mais rápido, a 1.901s da pole position.

Na classe LMP2, Oreca 07 – Gibson #42 da Cool Racing de Nicolas Lapierre, Antonin Borga e Alexandre Coingny foi quem fez o tempo mais rápido com 1:49.910. Na geral partem da quarta posição, enquanto, Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta no #22 da United Autosports ficaram a apenas dois décimos do #42, arrancando da quinta posição da geral.

Já António Félix da Costa, Roberto Gonzalez e Anthony Davidson colocaram o #38 da JOTA no quinto lugar entre os LMP2, saindo na geral no oitavo posto.

O melhor do LMGTE Pro foi o Aston Martin Vantage AMR #95 da Aston Martin Racing de Marco SØrenson e Nicki Thiim, que bateram o Porsche 911 RSR-19 #92 da Porsche GT Team de Michael Christensen e Kevin Estre.

O melhor da LMGTE Am foi o Porsche 911 RSR #56 do Team Project 1 de Egidio Perfetti, Laurents HÖrr e Matteo Cairoli, seguidos de muito perto pelo Aston Martin Vantage AMR #98 da Aston Martin Racing de Paul Dalla Lana, Darren Turner e Ross Gunn.