WEC, Austin: Porsche e Ferrari lideram primeiros treinos livres

A Porsche e a Ferrari dividiram a liderança nas duas primeiras sessões de treinos livres do WEC que este fim de semana rumou aos Estados Unidos da América do Norte para a prova do Circuito das Américas, em Austin. O Porsche 963 Hypercar #5 da Penske Motorsport de M. Campbell / M. Christensen / F. Makowiecki liderou a primeira sessão na frente do Ferrari #83 e do Porsche #48 da Jota, enquanto na segunda sessão, foi a vez do Ferrari 49P #51 da AF Corse de A. Pier Guidi / J. Calado / A. Giovinazzi a liderar na frente dos colegas de equipa do Ferrari #50

FOTO MPSA/Phillipe Nanchino