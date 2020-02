WEC/Austin, Filipe Albuquerque: “Queremos assumir a liderança do Campeonato”

Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Paul Di Resta (#22 United Autosports) conquistaram o segundo lugar, na categoria LMP2, na qualificação para as 6h de COTA, prova a contar para o FIA WEC.

Na sessão de qualificação, Phil Hanson esteve ao volante do Oreca 07 Gibson e ficou a apenas 0.163s do tempo mais rápido da categoria. Albuquerque explicou que o britânico apanhou um carro a sair das boxes, daí ter perdido tempo, mas que apesar disso estão a apontar para a vitória em Austin.

“Só não conseguimos a pole porque na volta rápida o Hanson apanhou um carro a sair das boxes e perdeu algum tempo. Por isso, estamos cientes do nosso andamento e das reais possibilidades de atingir o nosso objectivo: a vitória.”

“Vamos ter as borrachas melhores e isso poderá ser importante. Estamos muito optimistas e confiantes. Queremos assumir a liderança do Campeonato e isso só se consegue com vitórias. Os nossos adversários são muito fortes, todos querem ganhar e respeitamos muito isso, mas vamos estar na luta e isso é o mais importante.”

As 6h de COTA arrancam este domingo pelas 18h e terão transmissão integral e em directo no Eurosport 2.