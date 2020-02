WEC/Austin: Filipe Albuquerque liderou 1º treino livre

O Rebellion R13 – Gibson #1 da Rebellion Racing de Bruno Senna, Gustavo Menezes e Norman Nato foi o mais rápido no primeiro treino livre da prova do WEC que se realiza este fim de semana no Circuito das Americas no Texa, com um registo de 1:49.957, batendo os Toyota, o primeiro deles o Toyota TS050 – Hybrid #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley por 0.175s. Terceiro lugar da sessão para o melhor LMP2, o Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports de Philip Hanson, Filipe Albuquerque e Paul Di Resta, que ficou a 0.531s.

O Oreca 07 – Gibson #38 da JOTA, de Roberto Gonzalez, António Félix da Costa e Anthony Davidson foi sexto da LMP2 a 2.165s

Na LMGTE Pro o mais rápido foi o Aston Martin Vantage AMR #97 de Alexander LYNN e Maxime Martin. Na LMGTE Am o mais rápido foi o Porsche 911 RSR #77 da Dempsey – Proton Racing de Christian Ried, Riccardo Pera e Matt Campbell.