WEC, Austin: Ferrari nº 83 vence, aproveitando penalização da Toyota

Numa emocionante corrida do FIA WEC 2024 em COTA, o Ferrari 499P nº. 83 garantiu a vitória, tornando-se o sexto vencedor diferente em seis corridas nesta temporada. Robert Shwartzman defendeu a liderança do Toyota de Kamui Kobayashi, vencendo por apenas 1,780 segundos depois de Kobayashi ter recebido uma penalização por não abrandar sob bandeiras amarelas. Este foi o segundo resultado mais renhido entre fabricantes rivais na história do WEC. A vitória também foi notável, pois foi a primeira de uma equipa clientes da Ferrari em mais de 50 anos.

A corrida viu Robert Kubica assumir a liderança no início, mas a Ferrari irmã de Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina terminou em terceiro. O carro nº 8 da Toyota foi penalizado e terminou mal, enquanto a Cadillac e a Alpine obtiveram os seus melhores resultados da época, ficando em quarto e quinto, respetivamente. A equipa AF Corse Ferrari reduziu a diferença na classificação da Taça do Mundo FIA Hypercar.

As esperanças de vitória da Toyota foram por água abaixo

Numa reviravolta dramática no Lone Star Le Mans, a equipa n.º 7 da Toyota Gazoo Racing, pilotado por Kamui Kobayashi, Mike Conway e Nyck de Vries, viu as suas esperanças de vitória desaparecerem após uma penalização no final da corrida. O trio, que estava pronto para garantir a sua segunda vitória na temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), tinha assumido a liderança na quinta hora, mas recebeu um drive-through, que lhes custou a corrida.

Kobayashi, que estava no lugar do condutor durante os momentos cruciais, foi penalizado por não ter abrandado o suficiente sob bandeiras amarelas, enquanto os comissários trabalhavam para recuperar o Peugeot 9X8 n.º 94 parado em pista. A penalização deixou o Toyota nº 7 fora de combate, permitindo à Ferrari capitalizar a oportunidade.

Ferrari comemora o 1-3 final

Robert Shwartzman, ao volante do Ferrari AF Corse 499P n.º 83, manteve-se firme para conquistar o triunfo. A completar o pódio e a terminar com um Ferrari 1-3 no Texas, ficou o Ferrari AF Corse 499P n.º 50, conduzido por Miguel Molina, Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen. O resultado foi um impulso significativo para a Ferrari, que tem estado a lutar ferozmente na hiper-competitiva temporada do WEC.

Cadillac e Alpine brilham

Os seis primeiros foram completados por fortes desempenhos de outros fabricantes. O Cadillac Racing V-Series.R nº 2, pilotado por Alex Lynn e Earl Bamber, garantiu o quarto lugar, marcando o seu melhor resultado da época. O Alpine n.º 35 de Charles Milesi, Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin, terminaram em quinto, enquanto que o carro n.º 20 da BMW M Team WRT, conduzido por Robin Frijns, Rene Rast e Sheldon van der Linde, ficou em sexto lugar.

Porsche Penske enfrenta desafios

O Porsche Penske nº 6, conduzido por Andre Lotterer, Kevin Estre e Laurens Vanthoor, terminou em sétimo lugar. A sua vantagem de pontos no campeonato foi reduzida após uma corrida desafiante, numa corrida marcada por um incidente Toyota n.º 8. Sebastien Buemi, que resultou numa penalização para o Toyota, por contacto evitável com Estre durante um incidente controverso na penúltima hora da corrida.

Na Taça do Mundo FIA, o Porsche 963 n.º 38 da Hertz Team Jota, conduzido por Oliver Rasmussen, Jenson Button e Phil Hanson, conquistou a sua segunda vitória consecutiva, continuando a sua forma dominante na competição.

LMGT3

A corrida de 2024 do FIA WEC no Circuito das Américas registou desenvolvimentos notáveis na classe LMGT3. A grelha ficou com menos um carro depois de o Ferrari 296 Vista AF Corse n.º 54 ter sofrido um problema de embraiagem na volta de formação, o que levou ao seu abandono prematuro.

Ian James, ao volante do Aston Martin n.º 27 da Heart of Racing Team, liderou a LMGT3 a partir da pole position, segurando a concorrência, particularmente do Lamborghini n.º 85 da Iron Dames, conduzido por Sarah Bovy. Após um intenso duelo, a colega de equipa de Bovy, Rahel Frey, entrou em contacto com o Corvette TF Sport n.º 81, o que resultou em danos e numa penalização para o Lamborghini.

À medida que a corrida avançava, Daniel Mancinelli entregou o Aston Martin líder a Alex Riberas, que manteve e alargou uma liderança confortável. Apesar de um desafio tardio de Klaus Bachler no Porsche nº 92 da Manthey PureRxing, Riberas garantiu a vitória, terminando com 20,5 segundos de vantagem. Os Porsches da Manthey completaram o pódio, com Bachler em segundo e Richard Lietz, no Porsche n.º 91, a terminar em terceiro. A corrida também registou dois períodos de Full Course Yellow devido a incidentes em pista, incluindo o abandono do Ford Mustang n.º 88 da Proton Competition e do BMW M4 n.º 46 da Team WRT.

Fotos: Phillipe Nanchino / MPSA