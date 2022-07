WEC: Audi e Mercedes avaliam os GT3 Premium | AutoSport

Os LMGTE estão a fazer a última temporada da sua história nas corridas de endurance. Os GT concebidos para Le Mans estão em fim de vida e uma nova era está prestes a começar com a introdução dos GT3 Premium, que não serão nada mais do que carros GT3 com um kit estético para diferenciar os carros que competem em Le Mans de todos os outros que competem em campeonatos GT3.

A Audi e a Mercedes parecem interessadas na ideia de ter os seus carros GT3, com um kit amovível, a correr no campeonato de endurance, por intermédio de equipas cliente, como é habitual nos GT3. As duas marcas alemãs vão estar atentas ao desenvolvimento deste novo conceito, mas a Audi questionou a necessidade de um kit para diferenciar os GT3 de Le Mans dos outros, tal como tinha feito a Porsche. Segundo os responsáveis das marcas, é um custo desnecessário e pode dar dores de cabeça pois um kit desses pode ter implicações aerodinâmicas nos carros, o que não é o pretendido pelo ACO. Nenhuma das marcas parece ainda pronta a comprometer-se com estes novos regulamentos, mas do lado dos clientes o interesse é grande. De momento procede-se a sondagens enquanto o ACO não mostra os planos finais dos regulamentos pretendidos. Mas o potencial para ter uma grelha repleta de carros de várias marcas é grande. O ACO pode ter dado o passo que era há muito desejado e que poderá tornar as corridas de endurance ainda mais interessantes, olhando ao que nos espera para o ano, com a entrada em cena dos LMDh.