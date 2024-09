WEC: Atualizações no motor da Alpine deram resultado

A Alpine conseguiu mostrar mais competitividade na Lone Star Le Mans em Austin, no Texas. A equipa francês terminou no top 5 com as atualizações do motor a darem os frutos desejados.

Charles Milesi elogiou a Alpine por ter conseguido um “fim de semana perfeito”, depois de garantir o primeiro to 5 com o A424 LMDh no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, no evento Lone Star Le Mans, no Circuito das Américas. Milesi, juntamente com os seus colegas de equipa Paul-Loup Chatin e Ferdinand Habsburg, melhoraram o anterior melhor resultado da Alpine, o sétimo lugar na abertura da temporada, apesar de uma penalização por drive-through no início da corrida.

O resultado foi inesperado para a Alpine, especialmente porque foi o único fabricante de hipercarros a não participar num teste pré-evento. O sucesso da equipa foi atribuído as atualizações do motor centradas na fiabilidade, mas também outras evoluções que melhoraram o desempenho do carro, particularmente na gestão dos pneus e na consistência da travagem. A Alpine está otimista quanto à manutenção desta dinâmica em corridas futuras, com mais atualizações planeadas para o final desta época ou para o próximo ano.

Foto: Phillipe Nanchino /MPSA