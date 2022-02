WEC: Atraso no anúncio da lista de inscritos para as 24 Horas de Le Mans | AutoSport

A lista de inscritos para a edição deste ano das 24 Horas de Le Mans (11 e 12 de junho) deveria ser publicada hoje, mas num curto comunicado nas redes sociais, o Automobile Club de l’Ouest (ACO), promotor do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, logo da prova francesa, anunciou que a data teve que ser revista por “razões administrativas”. A publicação da lista deverá acontecer no final desta semana.

Recordamos que a Peugeot não fará a estreia do seu Hypercar, o 9X8, na edição 90 das 24 Horas de Le Mans, uma decisão que dá à marca francesa mais tempo para testar o novo carro antes de o homologar (e “congelar” o carro até 2025), como demos conta na semana passada.