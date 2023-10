WEC: Aston Martin Vantage GT3 Evo de 2024 testou em Silverstone | AutoSport

A evolução do Aston Martin Vantage GT3, que fará a estreia competitiva em 2024, esteve em testes no Circuito de Silverstone durante esta semana e foi ‘apanhado’ pelas lentes dos curiosos que estiveram presentes no traçado, sendo estas as primeiras imagens do carro britânico.

As poucas informações do teste em Silverstone com a evolução do atual GT3 da Aston Martin, que poderá competir em 2024 no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, no GT World Challenge ou no WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, por exemplo, dão conta que alguns pilotos estiveram presentes para melhor entender o carro, que está na fase final de desenvolvimento.

Uma vez que não houve qualquer confirmação oficial, os rumores dão conta que Jonny Adam e Darren Turner, além de Phil Keen e Tomonobu Fujii, estiveram aos comandos do carro, com uma reação muito positiva por parte dos pilotos às primeiras sensações com o Aston Martin Vantage GT3 Evo.