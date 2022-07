WEC: As primeiras imagens ‘onboard’ do hipercarro da Peugeot (vídeo) | AutoSport

A quarta ronda do mundial de resistência em Monza marca o arranque da segunda metade da época, depois das 24h de Le Mans. É uma ronda importante pois marca a estreia da Peugeot e do seu 9X8 no campeonato da FIA. Com grande interesse para ver em ação o hipercarro francês, construído sem asa traseira, o WEC disponibilizou as primeiras imagens ‘onboard’ do 9X8 no traçado italiano durante a sessão de treinos livres das 6 Horas de Monza.