WEC: As primeiras imagens do 499P em pista | AutoSport

O novo 499P da Ferrari esteve na pista de Imola para a sua primeira saída com público. Depois de um programa de testes, a Ferrari mostrou ao mundo o novo carro com que tentará alcançar o sucesso no mundial de endurance da FIA e nas 24h de Le Mans. Ao lado do 499P esteve também o novo GT3 o 296. Veja as imagens das duas novas máquinas da Scuderia em pista: