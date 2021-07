WEC: As palavras dos pilotos do Peugeot 9X8 | AutoSport

São sete os pilotos ‘chamados’ para este projeto do Peugeot 9X8 Hypercar. Paul Di Resta, Loïc Duval, Mikkel Jensen, Kevin Magnussen, Gustavo Menezes, James Rossiter e Jean-Eric Vergne. Aqui ficam as suas palavras:

Paul Di Resta – Escocês, 35 anos, antigo piloto de Fórmula 1 e campeão de DTM de 2010: “Toda a gente se perguntava o que era um Hypercar. Agora é real. Este olhar, agressivo e inovador, esta identidade da marca, vai surpreender.”

Loïc Duval – Francês, 39 anos, vencedor das 24 horas de LeMans e Campeão do Mundo de Resistência em 2013: “Há carros em que dizemos a nós mesmos: Ah este é lindo três quartosde frente, este de lado, este na frente, este na parte de trás. Andei à volta do 9X8 e é muito bonito visto de todos os ângulos.”

MikkelJensen – Dinamarquês, 26 anos, piloto de Resistência, Campeão de ELMS LMP3 em 2019: “O 9X8 é muito diferente das silhuetas que conseguimos mostrar ou sugerir nos últimos meses. Se conseguirmos tornar este carro vencedor será histórico, porque nunca nada foi feito a este nível.”

Kevin Magnussen– Dinamarquês, 28 anos, ex-piloto de Fórmula 1, piloto de Resistência no IMSA: “Nunca se viu isto. Este é realmente o futuro de um carro de corridas. Esta é a primeira vez que projetamos um carro de corrida com este nível de design. Fiquei surpreendido com a ausência do spoiler traseiro. É toda uma nova era.”

Gustavo Menezes – Americano, 26 anos, piloto do WEC e da ALMS, vencedor em LeMans e Campeão do Mundo de LMP2 em 2016: “O 9X8 abre uma nova página no desporto automóvel. Os últimos dez anos foram marcados por protótipos LMP1, pelo que chegou a hora de construir um futuro icónico, com o 9X8.”

James Rossiter – Britânico, 37 anos, ex-piloto de Fórmula 1, ALMS e Super GT:“Não esperava este nível de criatividade. É uma verdadeira oportunidade. Com este Hypercar, a PEUGEOT estabelece novos limites.”

Jean-Eric Vergne – Francês, 31 anos, ex-piloto de Fórmula 1, duplo Campeão de Fórmula E:“O PEUGEOT 9X8 é completamente revolucionário. As equipas conseguiram ir numa direção que não víamos no desporto automóvel há muito tempo. É magnífico.”