WEC: As cores da Alpine para 2026

A Alpine apresentou a nova decoração do A424 para a temporada de 2026 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), naquela que será a sua última época na competição. A marca francesa confirmou também a continuidade de Jules Gounon e Charles Milesi na equipa de pilotos.

Este é o derradeiro capítulo da Alpine no WEC, uma história demasiado curta para o potencial evidenciado. O fim dos programas desportivos, como o WEC e o Dakar, mostra uma mudança significativa na política do grupo que reflete a exigência dos tempos que a indústria automóvel atravessa.

Photo Joao Filipe / DPPI

O construtor avançou com pequenas alterações aerodinâmicas no hipercarro, integradas no processo de re-homologação comum aos protótipos LMH e LMDh. As modificações procuram corrigir efeitos negativos do conceito original de baixo arrasto e terão implicado a utilização de um “Evo joker”.

Photo Joao Filipe / DPPI

O A424 actualizado realizou o primeiro teste no final do mês passado, em Portimão, tendo a marca reportado dois dias de trabalho sem incidentes. As imagens agora divulgadas revelam também uma ligeira evolução na tradicional decoração azul.

No plano desportivo, Alpine manteve Gounon e Milesi, ambos presentes desde a entrada na classe Hypercar em 2024. Milesi integrou inclusivamente a tripla que conquistou a primeira vitória do modelo em Fuji, na época passada.

Photo Joao Filipe / DPPI

A formação contará ainda com Ferdinand Habsburg e Frédéric Makowiecki, aos quais se juntam o estreante proveniente dos monolugares Victor Martins e o regressado António Félix da Costa. A saída de Mick Schumacher para a IndyCar e de Paul-Loup Chatin para a Genesis permitiu reorganizar as duplas. Assim, o carro n.º 35 será partilhado por Milesi, Habsburg e Félix da Costa, enquanto o n.º 36 terá Makowiecki, Gounon e Martins.