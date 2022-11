WEC: As contas do campeonato, com portugueses em destaque | AutoSport

A última jornada do mundial de endurance da FIA está agendada para o próximo fim de semana. Uma última corrida de oito horas, no Bahrein, em que equipas e pilotos tentam a vitória pela última vez e onde os títulos serão entregues.

As contas ainda estão em aberto para esta última jornada e se em alguns casos há claros favoritos, noutros, tudo pode acontecer.

Começamos pela categoria principal, os Hypercars. Aqui, temos um empate técnico entre a tripulação do Toyota #8 (Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa) e a tripulação do Alpine #36 (André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere), ambas com 121 pontos. A tripulação do Toyota #7 (Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez) tem 95 pontos, mas com 38 pontos em disputa este fim de semana ainda tem uma remota hipótese. Nas contas do título de construtores a Toyota lidera com 147 pontos, contra 121 da Alpine e neste capítulo, deverá ser mais fácil à Toyota garantir o título. A Glickenhaus não participa nestas últimas corridas do ano e como tal está mais que arredada e a Peugeot entrou a meio, por isso não entra nestas contas.

Em LMP2 poderemos ter festa portuguesa. Roberto González, António Félix da Costa e William Stevens, pilotos do #38 da JOTA, lideram o campeonato de pilotos, com 114 pontos, com 28 pontos de vantagem para a tripulação do United #23 com Oliver Jarvis e Joshua Pierson ainda na luta com a ajuda de Alexander Lynn. Na terceira posição o #41 Realteam By WRT do angolano Rui Andrade, acompanhado de Ferdinand Habsburg e Norman Nato, com 80 pontos, com 38 para entregar este fim de semana em todas as categorias. Nos LMP2 ProAM luta renhida pelo título com a tripulação do #83 da AF Corse (na primeira incursão nos LMP2) com François Perrodo, Nicklas Nielsen e Alessio Rovera a defenderem a liderança de 139 pontos do ataque da tripulação do #45 da Algarve Pro Racing com Steven Thomas, James Allen e Rene Binder com possibilidades de levar a bandeira portuguesa ao pódio. As contas por equipas são iguais às dos pilotos, por isso temos a JOTA a lutar mais uma vez com a United enquanto nos ProAM a Algarve Pro Racing tenta levar a melhor sobre a AF Corse.

Nos GT com habitualmente, muito equilíbrio e a luta Porsche vs Ferrari vai se repetir. Os pilotos da Scuderia, Alessandro Pier Guidi e James Calado, estão na liderança, com 120 pontos, face aos 109 dos homens da Porsche, Michael Christensen e Kevin Estre, numa reedição da polémica final do ano passado. Gianmaria Bruni e Richard Lietz (Porsche), ocupam a terceira posição com 96 pontos, contra os 93 de Miguel Molina e Antonio Fuoco (Ferrari). Nas contas dos construtores, Ferrari lidera com 216 pontos, mais um que a Porsche, com a Corvette muito longe.

Nos Am temos mais um português em destaque. No Aston Martin #33 da TF Sport que lidera a competição com 123 pontos estão Ben Keating, Marco Sorensen e Henrique Chaves. Chaves não tem hipótese de chegar ao título, mas luta pelo título dos seus colegas e por uma posição no pódio final ele que tem 95 pontos. A luta pelo título faz-se entre Aston Martin com o #95 da Northwest AMR(Paul Dalla Lana, David Pittard e Nicki Thiim) a 20 pontos dos líderes. A luta entre a TF Sport e a Northwest AMR é a que vai animar as contas do título por equipas.

Será um fim de semana de emoções fortes, com tudo por decidir e com portugueses na luta por títulos mundiais.

Lista de inscritos AQUI

Horário:

Quinta-feira

TL1 – 9:15

TL2 – 14:30

Sexta-Feira

TL3 – 8:00

Qualificação – 13:50

Sábado

Corrida – 11:00