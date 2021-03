WEC: Arranque com 37 inscritos, dois portugueses, o campeão e o vice…

O Mundial de Endurance que esteve para arrancar em Portugal mas foi adiado para o fim do próximo mês, em Spa-Francorchamps na Bélgica, com o Prólogo, seguindo-se a primeira ronda da 9ª Temporada da competição tem uma lista provisória de 37 concorrentes.

Entre eles, claro, dois portugueses. O campeão da LMP2, Filipe Albuquerque (United AutoSports) e António Félix da Costa (Jota), na mesma categoria, classe mais interessante e verdadeiramente equilibrada deste campeonato, onde os dois pilotos portugueses estiveram em destaque em 2020.

Cinco Hypercar, 14 LMP2, cinco LMGTE Pro e 13 LMGTE Am constituem a impressionante lista de concorrentes que irão competir nas 6 Horas de Spa-Francorchamps (29 de abril-1 de maio), num arranque à porta fechada da competição.

Trata-se do início da nova era do WEC, com a nova categoria Hypercar, que terá cinco carros – até ver – a competir. A Toyota Gazoo Racing tem dois novíssimos Toyota GR010 HYBRID, a

equipa norte-americana Glickenhaus Racing tem inscritos um par de 007 Hypercar, ainda que depois do acidente de Vallelunga, a equipa não garante que estará na prova inaugural do WEC pois quer ter a certeza da qualidade do carro antes de ser homologado.

Os carros do WEC terão um período de homologação de cinco anos, durante os quais não poderão ser modificados. Assim, a equipa americana não quer apressar o processo e pretende ter a certeza antes de levar o carro para a pista.

A equipa francesa Alpine Elf Matmut corre com um Alpine A480 Gibson na categoria Hipercar com o seu trio de pilotos confirmados no início desta semana: Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxiviere.

Para além das 11 inscrições LMP2, a PR1 Motorsports e os triplos campeões da ELMS, a G-Drive Racing, também entram na categoria. Com os dois Aurus 01 Gibson da G-Drive Racing passa a haver três construtores de chassis diferentes competindo na LMP2, com o Ligier JSP217 do ARC Bratislava, e ainda dois Aurus da G-Drive defrontam os altamente comprovados Oreca 07 Gibson. Como sempre, o plantel da LMP2 é uma das classes mais equilibradas do WEC.

Na LMGTE Pro, os principais fabricantes da categoria – Porsche e Ferrari – vão lutar pela supremacia na GTE. No carro #52 da AF Corse Ferrari há uma mudança de piloto para 2021, enquanto Daniel Serra guiará o Ferrari 488 GTE Evo ao lado de Miguel Molina. Entretanto, na Porsche GT Team há também uma troca de piloto, com o suíço Neel Jani a juntar-se a Kevin Estre no Porsche 911 RSR #92. Nos GTE Pro em Spa estará o #63 Chevrolet Corvette C8.R inscrito pela equipa americana Corvette Racing. Antonio Garcia (Espanha) e Oliver Gavin (Reino Unido) são os pilotos nomeados.

Finalmente, na LMGTE Am, 13 inscrições, cinco Porsche 911 RSR, cinco Ferrari 488 GTE Evo e três Aston Martin Vantage AMR.

Pela primeira vez na história do WEC, um total de seis mulheres irá competir na abertura da temporada, que inclui as três Senhoras da equipa LMP2, a Richard Mille Racing Team e a formação feminina sob a bandeira da equipa LMGTE Am da Iron Lynx.

O teste oficial de pré-época, também conhecido como Prólogo, será realizado no circuito belga, entre 26 e 27 de abril com o evento principal, as 6 Horas de Spa-Francorchamps a ter lugar no sábado 1 de maio.

