WEC: Aplicada coima à Vista AF Corse 

Foi aplicada uma coima no valor de 60.000 euros à Vista AF Corse, equipa que compete na classe LMGT3 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), por ocultação na lista entregue antes da corrida dos 1812 km do Catar de funcionários da equipa. Metade do montante está suspenso durante o resto da época, mas a equipa terá de pagar 30.000 euros desta sanção.

Segundo o documento da decisão dos Comissários Desportivos do WEC, a infração está associada ao Ferrari 296 GT3 n.º 54, que garantiu o quinto lugar na classe LMGT3 na prova de abertura da temporada.

Segundo o mesmo documento, “três pessoas ligadas” à equipa “não foram declaradas por este concorrente na lista definitiva do pessoal operacional, tal como é obrigatório nos termos dos artigos 1 e 2 do apêndice 7 do Regulamento Desportivo do WEC 2024”.

Na decisão dos comissários, pode ler-se que “estas pessoas constam da primeira lista de pessoal não operacional apresentada à administração desportiva do WEC”, tendo depois sido a mesma lista “recusada pelo facto de alguns deles serem pessoal não operacional, uma vez que eram engenheiros e declarados nesta qualidade pelo próprio concorrente”. Na segunda versão desta lista, os mesmos nomes não constavam, mas foi novamente recusada pelo WEC. Na derradeira versão, que foi aprovada, os três nomes dos funcionários “desapareceram das listas finais (pessoal operacional e não operacionail) apresentadas pelo concorrente”.

No entanto, “durante a corrida, o Delegado Desportivo da FIA entrou nas áreas técnicas e nas villas das equipas Ferrari (área de receção da Ferrari) para efetuar uma inspeção e ficou surpreendido ao encontrar estas três pessoas sentadas atrás dos seus computadores e a trabalhar em questões técnicas ligadas aos carros de corrida, como dados técnicos aerodinâmicos. Não usavam a pulseira cor de rosa utilizada como sistema de identificação do pessoal operacional”.

Declararam-se ainda “como pessoal de marketing e comunicação e que os seus passes tinham sido emitidos pela “Ferrari””. Mas quando os responsáveis da equipa italiana foram convocados pelo Colégio de Comissários Desportivos e questionados acerca dos três funcionários, estes “declararam que os engenheiros acima mencionados estavam ligados ao GT3 e não aos Hypercars”, levando depois à aplicação da penalização à Vista AF Corse.

Foto: Photo Javier Jimenez / DPPI