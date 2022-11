WEC: Apendicite tira Stoffel Vandoorne do teste de rookies | AutoSport

Stoffel Vandoorne não irá participar no teste para rookies. Devido a uma apendicite, o piloto belga não poderá estar no teste com a Peugeot.

Vandoorne, que foi anunciado recentemente como piloto de reserva da Aston Martin, tinha agendado um teste para estreantes ao volante do Peugeot 9X8, mas está a recuperar da apendicite e como tal não estará presente. A Peugeot ainda não anunciou o substituto.