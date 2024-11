WEC: Anunciada a grelha provisória para 2025

O Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) divulgou a sua lista provisória de inscritos para a temporada de 2025, confirmando uma grelha de 36 carros dividida igualmente entre as classes Hypercar e LMGT3. Este número corresponde à dimensão da grelha das três últimas rondas da época de 2024, após a desistência de Isotta Fraschini a meio da época, e fica ligeiramente aquém do objetivo inicial da série de aumentar para 40 carros.

Na categoria Hypercar, oito construtores, incluindo a recém-chegada Aston Martin, vão colocar em pista dois carros de trabalho cada. A grelha também incluirá duas entradas de privados: um terceiro Ferrari 499P da AF Corse e um único Porsche 963 da Proton Competition, que inicialmente tinha como objetivo colocar um segundo carro, mas optou por ficar com uma entrada para a próxima temporada. Nomeadamente, a Lamborghini retirou-se do campeonato, reduzindo o número de construtores participantes.

Várias equipas, como a Toyota, a Ferrari e a Porsche, confirmaram os seus alinhamentos completos de pilotos. Entretanto, outros construtores apenas nomearam os seus pilotos principais, incluindo Alex Lynn e Earl Bamber para a Cadillac, Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne para a Peugeot e Harry Tincknell e Alex Riberas para a Aston Martin. O único Porsche da Proton Competition será conduzido por Neel Jani, enquanto a BMW nomeou Dries Vanthoor e René Rast como os primeiros pilotos dos seus dois carros.

A categoria LMGT3 contará com nove construtores, cada um com duas participações. A Iron Lynx trocou a Lamborghini pela Mercedes-AMG, enquanto a Racing Spirit of Leman substitui a D’station Racing como uma das equipas parceiras da Aston Martin. A maioria das equipas nomeou um único piloto principal para os seus carros, embora a AF Corse e a Manthey tenham confirmado listas completas.

A temporada de 2025 vai arrancar com os 1812 km do Qatar, a 28 de fevereiro, precedida do teste do Prólogo, a 21 e 22 de fevereiro. Com uma mistura de equipas que regressam e novos participantes, o cenário está montado para uma temporada emocionante, à medida que o campeonato continua a crescer em estatura e competição.