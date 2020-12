WEC anuncia novo formato de qualificação

O WEC vai deixar de ter um sistema de qualificação em que deixa de considerar os registos agregados de dois pilotos, baseando-se na volta mais rápida de um piloto por carro para determinar a grelha. Haverá duas sessões separadas de 10 minutos para as classes Hypercar/LMP2 e GTE, e será obrigatório que todas as equipas GTE Am se qualifiquem com o seu piloto de Bronze. O WEC já tinha confirmado que o formato Hyperpole permanecerá para Le Mans, que naturalmente regressará à sua data tradicional de junho. O novo formato Hyperpole dividiu a qualificação em duas sessões, com os seis carros mais rápidos de cada classe a regressarem à pista para um ‘shootout’ final de 30 minutos para a pole position.