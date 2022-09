WEC, António Félix da Costa: “somos o alvo a abater por todos os nossos adversários” | AutoSport

António Félix da Costa tem como objetivo cimentar a sua liderança na classificação do mundial de pilotos da categoria de LMP2 nas 6 horas de Fuji, no Japão, a quinta e penúltima prova da temporada 2022 do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA. Juntamente com os companheiros de equipa Will Stevens e Roberto Gonzalez, o piloto luso quer sair do Japão com uma mão no título para a última ronda do mundial.

Numa temporada onde António Félix da Costa e os seus colegas de equipa têm estado muito fortes, com especial destaque para a história vitória nas 24 horas de Le Mans, o piloto Português sonha com a conquista do título Mundial de resistência. Com duas provas por disputar, este fim-de-semana pode ser determinante para as contas do campeonato. Félix da Costa sabe que não terá a vida facilitada pelos seus adversários, mas acredita num bom resultado.

Num circuito que já conhece, António mostra satisfação por regressar ao Japão, um país que confessa “gostar muito. Os fãs aqui são incríveis, é uma cultura de muita paixão pelas corridas e sou sempre muito bem recebido. Estamos na frente do campeonato, somos naturalmente o alvo a abater por todos os nossos adversários, mas sabemos do nosso potencial, enquanto equipa e temos a lição bem estudada para este fim de semana. O objetivo passar por não cometer erros, estar fora de penalizações e toques e somarmos bons pontos para o campeonato, se possível aumentarmos a diferença para os nossos adversários diretos. Queremos muito vencer este campeonato, mas ainda há um longo caminho e temos de nos focar em fazer o melhor trabalho este fim-de-semana aqui no Japão!”

Recorde-se que o Mundial de resistência está separado por quatro categoria, sendo atualmente a LMP2 (onde Félix da Costa lidera) a mais numerosa e competitiva. São trinta e seis as equipas inscritas nesta jornada de Fuji do mundial da FIA , com treze carros na LMP2. Com 19 pontos de vantagem para os segundos classificados, o carro #38 da JOTA tem uma excelente oportunidade de dar um importante passo rumo ao título mundial.

O programa do fim de semana inicia-se já hoje, com duas sessões de treinos livres. Amanhã tem lugar a sessão de qualificação, que determina a grelha para as 6 horas de Fuji. No Domingo a corrida poderá ser acompanhada na totalidade em direto no canal Eurosport, naturalmente com horários noturnos devido ao fuso horário.