WEC, António Félix da Costa: “Seja de Hypercar ou de LMDh, irei estar em pista a lutar pela vitória”

António Félix da Costa ficou de fora das escolhas da Peugeot no projeto do WEC da equipa francesa. O piloto está tranquilo quanto à decisão tomada.

Félix da Costa, atual campeão de Fórmula E e vice-campeão do mundo de endurance em LMP2 ficou, de forma algo surpreendente, de fora das escolhas para o Hypercar da Peugeot. Depois de uma época tremenda em que mais uma vez confirmou que já é um dos melhores pilotos de endurance, além de ter “despachado” a concorrência na Fórmula E, sendo o campeão que mais vantagem pontual conseguiu em relação aos restantes adversários, esperava-se que fosse um dos escolhidos para este projeto, algo que não aconteceu. Numa breve conversa com o AutoSport, Félix da Costa mostrou-se completamente tranquilo quanto à opção tomada pela Peugeot:

” Não é segredo que houve conversações avançadas, mas no final a escolha não recaiu em mim. Estou tranquilo com a decisão e entendo os argumentos que me foram dados. Continuo 100% focado na Fórmula E, onde quero voltar a ganhar o título e trazer muitas mais vitórias para a DS, assim como no WEC, onde quero fazer ainda melhor que em 2020. Quanto ao futuro, seja de Hypercar ou de LMDh, irei estar em pista a lutar pela vitória.”