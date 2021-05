WEC, António Félix da Costa: “Sabemos onde estamos a perder”

António Félix da Costa comentou a corrida de Spa, a primeira do ano do WEC. O piloto da JOTA admitiu que a equipa esperava mais do fim de semana na Bélgica, mas que sabem onde estão a perder tempo. A solução não será simples mas há um rumo já traçado:

“Estávamos à espera de um bocadinho mais, de estar mais perto da United que foi claramente a equipa a bater. Acreditamos que onde estamos a perder para a United é na velocidade de ponta, uma área que vai exigir muito trabalho da nossa parte. No primeiro setor perdemos seis décimos e tem apenas uma curva, por isso teremos de nos focar nisso para o futuro.”

“Na corrida esse ponto fraco diluiu-se com o tráfego e uma corrida limpa. Perdemos 14 seg. quando tivemos de trocar a asa traseiras depois de um toque no arranque, mas a partir daí foi sempre a recuperar, uma corrida limpa, embora a United estivesse provavelmente a gerir.”

