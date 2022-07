WEC, António Félix da Costa: “Queremos vencer este campeonato” | AutoSport

E no final, tudo correu bem. Um fim de semana que começou mal, que piorou com a penalização na qualificação e que acabou com um pódio crucial para as contas do título em LMP2. Um resultado importante, para António Félix da Costa, depois de uma grande prestação pessoal e da sua equipa. Numa prova que parecia destinada ao fracasso, acabou com o #38 a lutar pela vitória, com uma boa estratégia e a sorte de aproveitar da melhor forma os incidentes da corrida.

No final da prova, Félix da Costa reforçava “o excelente trabalho de equipa de todos na equipa; pilotos, mecânicos, engenheiros e todo o staff da JOTA. Largando do 38º lugar, sabíamos que não teríamos um dia fácil pela frente, mas demos tudo em pista, sempre ao ataque, e também a equipa efetuou um trabalho incrível a nível de estratégia, que nos permitiu estar em posição de lutar pela vitória. Chegámos a liderar, mas na última hora tínhamos pneus mais desgastados e acabámos por terminar em 2º. A verdade é que, partindo de último, se me tivessem dito que iria terminar em 2º, teria aceitado de imediato. Estamos contentes e reforçámos a liderança do campeonato, que é sem dúvida o nosso objetivo para este ano. Faltam duas provas e queremos vencer este campeonato Mundial!.”

Félix da Costa e os seus companheiros de equipa lideram em LMP2 com 95 pontos, contra 76 da dupla Joshua Pierson / Oliver Jarvis do United #23. A questão do título parece bem encaminhada.