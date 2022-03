WEC, António Félix da Costa: “objetivo é lutar pelo título Mundial” | AutoSport

Depois de ter conquistado o vice campeonato em 2020 e o 3º lugar em 2021, António Félix da Costa parte este ano com o objetivo de lutar pelo título Mundial de Resistência, na categoria LMP2. O piloto Português é um dos pilotos mais bem cotados no pelotão deste disputado campeonato e inicia esta 6ª feira a época, nas míticas 1000 milhas de Sebring, AFC disputa já hoje as sessões de treinos livres e amanhã a qualificação, que determinará a grelha de partida para a corrida, que tem lugar na 6ª feira.

A aposta na continuidade foi um fator determinante para Félix da Costa se manter na equipa JOTA, onde há três anos partilha o carro com Roberto Gonzalez, e agora também com o Britânico Will Stevens, que substitui Anthony Davidson. Uma super equipa que tem mostrado toda a sua velocidade nos dois últimos anos e que quer este ano lutar pelo título. Para AFC a mentalidade é “estar fora de toques, problemas e penalizações, temos de procurar fazer uma corrida isenta de erros e trazer sempre, em todas as corridas, bons pontos para casa. Este é o segredo para se ganhar o campeonato, consistência. O nível de competitividade do WEC é muito alto na LMP2 e este ano será ainda maior, entraram muitas equipas novas e pilotos muito rápidos. Dos 15 carros inscritos atrevo-me a dizer que dez têm reais chances de lutar pelas vitórias. Este fim-de-semana em Sebring vai ser interessante ver onde estamos, mas não escondo que o objetivo é lutar pelo título Mundial, que nos escapou por pouco nos dois últimos anos.”

A edição 2022 do FIA WEC inicia-se assim este fim-de-semana em Sebring, com as 1000 milhas (ou 8 horas de duração), com uma grelha composta por 37 carros, com principal incidência na categoria LMP2, que conta com quinze carros inscritos. Tudo a postos para este inicio de temporada, que inicia já hoje a ação, com as sessões de treinos livres. Amanhã disputa-se a qualificação e na 6ª feira a corrida, com 1000 milhas ou duração de oito horas. Grande parte da corrida pode ser acompanhada em direto no Eurosport, numa transmissão que inicia às 17h25 e termina às 00h30.

Calendário FIA WEC 2022

1000 milhas de Sebring (EUA) – 18 de Março

6 horas de Spa Francorchamps (BEL) – 7 de Maio

24 horas de Le Mans (FRA) – 11 e 12 de Junho

6 horas de Monza (ITA) – 10 de Julho

6 horas de Fuji (JAP) – 11 de Setembro

8 horas do Bahrain (BAH) – 12 de Novembro