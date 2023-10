WEC, António Félix da Costa: “Não é um adeus definitivo, é um até já” | AutoSport

Depois de seis anos a disputar o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA, António Félix da Costa anunciou hoje uma pausa nesta competição, estando ao volante do Porsche 963 pela última vez nas 8 Horas do Bahrein – última prova da temporada 2023 – que se realizam no próximo fim de semana, antes de se concentrar totalmente ao projeto da equipa oficial da Porsche no Campeonato do Mundo de Fórmula E.

Depois do sucesso nos monolugares, tanto nos monolugares, António Félix da Costa ganhou espaço nas corridas de endurance com um currículo recheado de bons resultados que infelizmente, terá que, por agora, colocar em pausa, de forma a concentrar-se a 100% nas tarefas de piloto oficial da Porsche na Fórmula E. Por isso, o piloto luso não esconde alguma mágoa. “Entrei nas corridas de Endurance em 2017 e desde aí, ganhei o meu espaço neste paddock. Comecei na BMW nos GT ́s, depois na LMP2, ganhámos as 24 horas de Le Mans e o campeonato do Mundo, e este ano passei à classe principal, a Hypercar. Sempre referi que o meu sonho era ganhar as 24 horas de Le Mans à geral, infelizmente por agora este desejo vai ter de ficar na gaveta. Não é um adeus definitivo, é um até já, voltarei para concretizar este meu sonho. Por agora vou-me focar na Fórmula E e em lutar pelo título de pilotos e apoiar a Porsche a 100% neste campeonato”.

Um dos mais respeitados pilotos do paddock do WEC, Félix da Costa quer sair em alta deste campeonato e despedir-se da sua equipa JOTA com chave de ouro. “Para mim a JOTA é mais que uma equipa, é um grupo de amigos, uma verdadeira segunda família. Quero agradecer ao David Clarke e ao Sam Hignett por estes fantásticos anos juntos, onde além de termos vencido as 24 horas de Le Mans e um campeonato do mundo, passámos também excelentes momentos e estou certo que no futuro nos voltaremos a encontrar. Agora é hora de desfrutar esta última corrida no Bahrein e lutar para subir ao pódio com a Hertz Team JOTA”.

O programa do fim-de-semana tem início na 5ª feira, com uma sessão de treinos livres, já na 6ª feira tem lugar nova sessão de treinos livres e também a qualificação. No sábado disputa-se a corrida, com oito horas de duração, e com transmissão em direto na íntegra, no canal Eurosport 2, a partir das 10h30, até às 19h30.