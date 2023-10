WEC: António Félix da Costa não corre em 2024 | AutoSport

É a notícia que não queríamos dar. António Félix da Costa não irá correr no Campeonato do Mundo de Resistência em 2024. O piloto português, que vinha a competir na Fórmula E e no WEC em simultâneo, com o beneplácito da Porsche, terá de se focar apenas na Fórmula E.

O rumor começou com a endurance-info.com. Segundo publicação, a Porsche queria que Pascal Wehrlein e António Félix da Costa se focassem a 100% na Fórmula E e, como tal, não permitiria competições paralelas. Wehrlein apenas tem competido na Fórmula E, mas Félix da Costa, como muitos outros pilotos, divide-se entre a Fórmula E e o WEC. A esperança dos fãs lusos era que se tratasse apenas de um rumor e que tal não fosse confirmado. O pior cenário confirmou-se.

“É com muita tristeza que não vou fazer parte do Campeonato do Mundo de Resistência no próximo ano, depois de 8 anos a competir neste campeonato”, confirmou o piloto luso num vídeo publicado no Instagram.

A Hertz Team JOTA está a montar um projeto aliciante, com dois Porsche 963 em pista. Uma estrutura privada que recebeu o novo protótipo a meio da época e que cedo começou a mostrar muito potencial. O projeto da Hertz Team JOTA é muito sólido e poderá ter reforços de peso, com a entrada de nomes sonantes com Sebastian Vettel e Jenson Button a terem sido apontados como potencial alvos. Independentemente da entrada ou não das ex-estrelas da F1, a Hertz Team JOTA é um dos projetos mais interessantes, mesmo sendo privado. Mas a base deste projeto estava em Will Stevens e Félix da Costa. A experiência e a qualidade de ambos os pilotos, campeões em LMP2 no ano passado, tem permitido a evolução da equipa este ano e com eles, têm sido limadas arestas. E certamente que os responsáveis da equipa contavam com o português para levar o projeto avante.