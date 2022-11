WEC, António Félix da Costa: “É mais um objetivo alcançado” | AutoSport

Portugal depositou em António Félix da Costa todas as esperanças de vermos um piloto a brilhar no topo do automobilismo. O seu talento levou-o longe e não faltou tudo para o vermos na categoria rainha e, apesar de não ter conseguido o objetivo que todos desejavam, tornou-se num dos melhores do mundo. Ao seu talento e irreverência, juntou a experiência de trabalhar com grandes marcas e foi-se adaptando a várias categorias. Passou dos monolugares, aos GT´s, passando pelos monolugares elétricos e agora os protótipos de endurance. Em todas conseguiu vitórias e títulos. O título mundial de LMP2 conquistado no Bahrein é o culminar de um trabalho de três anos. Na época 2020 apostou nos LMP2, depois de já ter experimentado as sensações dos protótipos em Daytona (2018). Logo no primeiro ano a tempo inteiro ia vencendo Le Mans, mas a vitória caiu para Albuquerque, naquela época espantosa em que venceu Le Mans e o título em LMP2. Félix da Costa quis repetir o feito do compatriota e conseguiu dois anos depois, com a classe e o sorriso que o carateriza.

Um título Mundial deveras especial, que Félix da Costa considerou “inesquecível e muito suado. Trabalhámos muito durante o ano, todos os mecânicos e engenheiros da equipa JOTA e nós pilotos. Demos tudo o que tínhamos dentro da pista mas também fora, na preparação das corridas. É um dia incrível para mim, vencer este ano as 24 horas de Le Mans já tinha sido muito especial e juntar agora o título Mundial é sem dúvida único. É mais um objetivo alcançado, que apenas foi possível conquistar com uma grande equipa técnica por trás e muitos anos de esforço, trabalho, dedicação e resiliência. Estou muito contente e dedico este título a todos os que nunca deixam de me apoiar e acreditar. A caminhada continua, mas para mim este título fica registado para sempre!”

Sobre a corrida em si, AFC considerou uma “corrida de muita concentração, pois sabíamos que não podíamos cometer qualquer erro. Estivemos praticamente sempre no top 6, que nos garantia o título, mas queríamos também fechar a época com um pódio e no meu último turno de condução ataquei e conseguir passar três carros; o Deletraz no carro da Prema, o Habsburg e o Filipe (Albuquerque). Foram três batalhas intensas no braço, com três grandes pilotos, com o Filipe chegamos mesmo a tocar um no outro, mas valeu a pena, queria muito festejar o título Mundial com um pódio”.

O agora piloto da Porsche selou o triunfo nos LMP2, em mais um capítulo bem-sucedido. Vem agora a Porsche na Fórmula E e, ao que tudo indica, a JOTA num projeto para tentar vencer Le Mans à geral. Agora é tempo de festejar mais uma espetacular época.