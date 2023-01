WEC: António Félix da Costa confirmado na Hypercar com a JOTA | AutoSport

Depois de se ter estreado no passado fim de semana com a TAG Heuer Porsche no Campeonato do Mundo de Fórmula E, chega a confirmação que António Félix da Costa será piloto da Hertz Team JOTA na categoria principal do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), aos comandos de um dos Porsche 963.

O piloto português vai ser um dos três pilotos do Hypercar da mesma equipa com que alcançou o título Mundial em 2022 e a vitória nas 24 horas de Le Mans na classe LMP2 em 2022, fazendo equipa com o britânico Will Stevens e o o piloto chinês Yifei Ye. Félix da Costa parte agora em busca da vitória à geral, na classe principal, a Hypercar. A carreira do piloto luso tem sido marcada por uma constante procura de superação de objetivos e este é mais um grande sonho de Félix da Costa, lutar pela vitória “à geral” nas 24 horas de Le Mans.

Apostando no novo Porsche 963 Hypercar, a Hertz Team JOTA alinhou no velho ditado “equipa que ganha não se mexe”, e voltou a apostae em António Félix da Costa e Will Stevens, que juntamente com o português conquistou o título de LMP2 em 2022. O terceiro piloto será Yifei Ye, que já tinha sido o primeiro piloto da equipa a ser confirmado.

“Estou muito contente de me manter na equipa JOTA, nos últimos três anos conquistámos grandes feitos em conjunto e fico orgulhoso de dar o salto para a Hypercar com a Hertz Team JOTA e ao volante de um Porsche”, disse António Félix da Costa. “O espirito que temos na equipa é de uma verdadeira família e depois da vitória em Le Mans em LMP2 no ano passado, temos como objetivo ir à procura de bons resultados no campeonato do Mundo na categoria Hypercar, e eu pessoalmente quero ir em busca da vitória à geral nas 24 horas de Le Mans. Obviamente o nível está muito alto, com várias equipas de fábrica, mas acredito que temos a estrutura técnica certa e um forte ‘line up’ para sermos competitivos já neste primeiro ano.”

Também David Clarke, Director da Hertz Team JOTA referiu estar “muito satisfeito por puder contar com a experiência e rapidez do António e do Will aliados à juventude do Yifei. Temos tido bastante sucesso nos últimos anos e temos agora o desafio de ser uma das únicas equipas privadas a competir na classe Hypercar, contra as equipas de fábrica. Estamos a trabalhar intensamente para nos prepararmos para o ínício desta aventura e em breve vamos anunciar as cores do nosso Porsche 963 Hypercar da Hertz Team JOTA.”

A JOTA é atual Campeão do Mundo de Resistência em lMP2, tendo garantido dez pódios nos últimos nove anos nas 24 Horas de Le Mans. Este ano a Hertz Team JOTA alinhará com um Porsche 963, que pode ser entregue apenas em abril.

O WEC 2023 é composto por sete corridas, com o início marcado para os Estados Unidos, com as 1000 milhas de Sebring, dia 17 de março. Portugal recebe a segunda prova da temporada, no Autódromo Internacional do Algarve, dia 6 de abril. O ponto alto da temporada são as 24 horas de Le Mans, que este ano celebram a 100ª edição, que terão lugar dias 10 e 11 de junho.