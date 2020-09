WEC: António Félix da Costa com lição bem estudada para as 24 horas de Le Mans

António Félix da Costa vai a Le Mans pela terceira vez na sua carreira. Em 2020, o piloto português estreia-se na categoria LMP2, depois de duas aparições com a BMW nos GTE. Félix da Costa vai estar no #38 da Jota Sport, juntamente com Roberto Gonzalez e Anthony Davidson.

“Depois do título de Fórmula E, estas duas últimas semanas foram de descanso, recuperação e sobretudo recarregar energias para esta grande corrida. As 24h de Le Mans são a corrida que todos os pilotos querem vencer, é uma prova mítica cheia de história mundial. Eu não sou exceção e acredito que temos boas possibilidades de estar na luta, no entanto sei bem que não só o nível competitivo na LMP2 é muito alto, como numa prova destas é fundamental sermos regulares, não cometermos erros e evitar qualquer penalização. Tanto eu, como o Anthony e o Roberto temos a lição bem estudada e a estratégia bem delineada”, afirmou António Félix da Costa.

Na classificação do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC), na categoria LMP2, António Félix da Costa e Roberto Gonzalez ocupam atualmente a 6ª posição com 89 pontos, contra os 120 do carro #22 da United Autosports de Filipe Albuquerque e Phill Hanson, que é líder. Para além das 24h de Le Mans, ainda falta disputar as 8h do Bahrein, no dia 14 de novembro.

O programa de Le Mans inicia-se já na 5ª feira, com treinos livres e qualificação. Na 6ª feira tem lugar a super pole, que vai determinar a grelha de partida para os mais velozes. A partida das 24 horas está marcada para as 13h30 (hora Portuguesa) e terá transmissão televisiva integral no canal Eurosport.