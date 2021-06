WEC, António Félix da Costa: “carrego as cores do meu país com muito orgulho” | AutoSport

No próximo fim de semana o Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC) faz a sua estreia em solo nacional, nas 8h de Portimão. António Félix da Costa será o nosso único representante, com Filipe Albuquerque a ter compromissos no IMSA na mesma data. Para Da Costa também será uma estreia a competir no Autódromo Internacional do Algarve.

“Levo a bandeira para os pódios e carrego as cores do meu país com muito orgulho”, disse Félix da Costa ao site do WEC. “Somos um país bastante pequeno, mas temos um grande coração e muitos talentos espalhados pelo mundo, por isso correr num Campeonato do Mundo em Portugal é um enorme para mim. É realmente lamentável que não haja lá pessoas para assistir, mas estou a tentar pensar nos pontos positivos das corridas em casa, tanto quanto posso. Nunca corri lá, o que é estranho. Mas corri no Estoril há três anos (num BMW num evento GT Open) e senti-me ótimo por estar a fazê-lo. Penso que correr na pista de casa e depois poder conduzir para casa e ficar na própria casa é uma sensação agradável”.