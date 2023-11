WEC, António Félix da Costa: “A história não acaba aqui” | AutoSport

Na última corrida de António Félix da Costa no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), as 8 Horas do Barhein, a tripulação do Porsche 963 da Hertz Team JOTA, fazendo ainda parte Will Stevens e Ye Yifei, terminou no 4º lugar da classificação, tendo estado na discussão pelos lugares do pódio.

António Félix da Costa garante que não foi uma despedida, foi um até já do WEC, apostando agora tudo no Campeonato do Mundo de Fórmula E. Assim sendo, foi um dia especial para o piloto luso, que depois de seis temporadas no mundial de resistência, queria despedir-se com um pódio nas 8 Horas do Bahrein.

Numa corrida em que o carro da Hertz Team JOTA se superiorizou aos carros oficiais da Porsche, tendo lutado toda a corrida com os Ferrari na luta pelo 3º lugar do pódio, coube a Will Stevens, a tarefa de efetuar o arranque, tendo estado muito sólido e eficiente nos momentos iniciais da corrida, colocando-se de imediato na frente dos Porsche oficiais e em luta direta com os Ferrari. Depois entrou Ye ao volante do Porsche 963, mantendo-se nesta batalha, até que Félix da Costa entrou no carro para a 2ª parte da corrida e logrou finalmente superar os Ferrari, com duas ultrapassagens de grande nível. Com uma penalização, o protótipo da Hertz Team JOTA acabaria por cair novamente para o 4º lugar, posição que se manteria até ao final, com Stevens a fechar a corrida.

Para António Félix da Costa esta foi “uma corrida especial para mim, a minha última por agora no WEC. Demos tudo para acabar no pódio, mas a penalização que tivemos atirou-nos para o 4º lugar. De qualquer forma estou contente com este final de temporada, fomos mais fortes que os carros oficiais da Porsche e lutámos contra os Ferrari de igual para igual. Claramente foi a nossa melhor corrida do ano e fechar desta forma é um sinal do enorme potencial da equipa Hertz Team JOTA. Por agora despeço-me desta equipa que é uma grande família, mas estou certo que em breve nos voltaremos a encontrar. A história não acaba aqui, quero voltar para lutar pelo título mundial do WEC e pela vitória nas 24 horas de Le Mans.”