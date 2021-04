WEC, Anthony Davidson: ” Se chover, poderemos ver um GTE a vencer à geral”

Anthony Davidson, piloto da JOTA e colega de equipa de António Félix da Costa afirmou que poderemos ver uma surpresa em Spa.

As condições meteorológicas continuam instáveis e em Spa a hipótese de termos uma corrida à chuva nunca pode ser descartada. Isso poderá trazer surpresas, olhando ao nível de performance visto no Prólogo. Com os LMH e os LMP2 equiparados ao nível da performance, Davidson deixou o aviso de que os GTE poderão vencer à geral, se chover durante a corrida:

O piloto de 42 anos deu o exemplo da ronda de Petit Le Mans 2015 do IMSA, quando a Porsche venceu à geral com o seu 911 RSR, derrotando os concorrentes do DPi numa corrida encurtada para pouco menos de oito horas devido a condições meteorológicas terríveis.

“Parece que vamos ter tempo variável, e vimos no ano passado no molhado os GTEs a serem por vezes mais rápidos do que os LMP2, porque têm melhor aderência mecânica”, disse ele. “Se tivermos piso molhado, podemos ver um GTE a ganhar a corrida, como em Petit Le Mans há alguns anos! Não ficaria surpreendido se os hipercarros encontrassem um pouco mais de ritmo se estiver seco, mas até agora parece que não vai ser esse o caso”.

Foto: José Bispo