WEC: alterações ao regulamento permite convergência entre LMH e LMDh | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA, reunido no Mónaco, aprovou as alterações ao regulamento técnico do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) que permitem a convergência de desempenhos entre as novas classes Le Mans Hypercar (LMH) e Le Mans Daytona h (LMDh).

É mais um passo para a convergência entre as duas competições dos dois lados do Atlântico. A partida foi dada pela reunião em Paris entre ambas as partes, onde foram delineados os temas que precisavam de entendimento.

O acordo entre ACO e IMSA por si só, ainda não foi divulgado, mas vem numa altura em que o interesse de construtores aumenta: a BMW anunciou um projeto para os LMDh, assim como Acura, Audi e Porsche. A Ferrari vai juntar-se a Toyota, Peugeot e Glickenhaus com um programa de LMH.

Fritz Enzinger, diretor da Porsche Motorsport, já comentou a decisão da FIA.

“Congratulamo-nos com a convergência entre LMDh e LMH. Graças aos responsáveis do FIA WEC e da IMSA. Isto irá criar um grande espetáculo para os fãs de todo o mundo. Estamos muito ansiosos por entrar novamente nas corridas de protótipos”.

Na mesma reunião, foi aprovada a alteração do calendário da disciplina, que anunciou esta semana o cancelamento da prova de Fuji, por outra corrida de 8 horas no Bahrein.

O regulamento técnico dos LMP2 não vai sofrer alteração até 2023, ficou também acordado no Conselho Mundial da FIA.