WEC: Alpine vai tentar manter Mick Schumacher

A Alpine está a trabalhar ativamente para manter Mick Schumacher como parte do seu alinhamento de Hypercars no Campeonato Mundial de Resistência (WEC) para o próximo ano.

Schumacher juntou-se ao programa LMDh da Alpine no final de 2023, depois de ter sido afastado da Fórmula 1. Apesar do seu sucesso no WEC, Schumacher expressou um forte desejo de regressar à F1 em 2025.

Bruno Famin, diretor de desportos motorizados da Alpine, elogiou o desempenho de Schumacher no WEC e espera continuar a sua colaboração em 2025. Reconheceu o desafio de manter Schumacher se este encontrar uma oportunidade de regressar à F1, especialmente porque apenas a Sauber tem um lugar vago.

“Estou muito contente com o Mick. Ele fez um trabalho muito bom”, disse Famin ao Motorsport.com. “A sua adaptação à resistência tem sido incrível, muito rápida, muito boa, toda a gente sabe que para um piloto de monolugares não é fácil. E especialmente para ele, no início do ano, ele estava realmente focado em como conseguir um lugar na Fórmula 1 e ele ainda está nisso. Mas se pusermos isso de lado, ele está realmente concentrado no programa. Vimos novamente em Austin como ele foi rápido durante a corrida. Estou muito contente com o Mick, se tivermos a oportunidade de continuar juntos estamos muito contentes.”

“Todos sabemos que a prioridade número um do Mick seria se ele tivesse a possibilidade [de regressar à F1], mas sabemos que só resta um [lugar] para ter a oportunidade de voltar à Fórmula 1. Vamos ver o que vamos fazer, qual será a decisão final. Do nosso lado, ficaremos felizes [se ele ficar].”