WEC, Alpine: Uma escolha de motor diferente | AutoSport

A Alpine terá o segundo motor mais pequeno dos LMDh em pista. O motor 3,4 L V6 Turbo é uma versão adaptada para o endurance do motor Mecachrome que equipa os F2. No teste feito em Portimão, ficamos a saber um pouco mais sobre a escolha da Alpine.

A escolha torna-se mais original, por ser o único motor a ter apenas um turbo. A Mecachrome forneceu a base, mas todo o motor foi revisto e repensado em Viry-Châtillon:

“Este motor é uma combinação da experiência da Alpine, com grande experiência na F1, F2 e Fórmula E, por isso, é o pacote perfeito para nós. A base do motor é a que foi usada na F2, mas há muitas partes que foram alteradas para estarem consoante os regulamentos e com a exigência das corridas de endurance. O motor foi revisto e repensado em Viry Chatillon.”

Um engenheiro da Alpine disse ao AutoSport que a escolha do motor foi feita para aproveitar a base já existente da Mecachrome. Tendo em conta que se trata de uma categoria com BoP, a Alpine está certa que este motor tem o suficiente para garantir o necessário para competir. O facto de ser um motor mais pequeno e com apenas um turbo, faz com que haja algumas vantagens aerodinâmicas. O turbo está montado numa posição central, o que faz com que as laterais do motor estejam um pouco mais abertas, o que ajuda no arrefecimento do motor e no pacote aerodinâmico. O maior desafio esteve na alteração do motor, transformando uma unidade pensada para corridas sprint, para um motor capaz de aguentar corridas de resistência. Foram mudadas algumas partes do motor, desenvolvidos novos mapas.

Apesar deste carro ter muitos componentes fornecidos por terceiros, o que faz com que a tecnologia de raiz da marca seja bem menor do que se fosse um projeto Hypercar, há sempre transferência de conhecimento para os carros de estrada. A questão da economia é algo, segundo Sinault, é certamente replicada nos veículos da marca:

“Desde que estou envolvido em Le Mans, 2009, o consumo de combustível reduziu 30%. E estou certo que esta tecnologia passa para os veículos da estrada”