WEC: Alpine revela os alinhamentos para os dois LMP2 | AutoSport

A Alpine vai estar presente na época 2023 do mundial de endurance da FIA. Depois de ter competido durante duas épocas nos Hypercar com o Alpine A480 (que começou a vida como Rebellion R13), a marca francesa faz uma pausa na categoria máxima, enquanto espera pelo LMDh que está a ser desenvolvido.

A Alpine aliou-se à Signatech em 2013 para competir nos LMP2 no ELMS. Em 2015 a parceria avançou até ao WEC onde competiram com muito sucesso, também na categoria LMP2, até a época 2020 e na época seguinte a aliança levou-os à categoria principal do mundial com dois anos nos Hypercar, com um LMP1, que tinha sido da Rebellion. Tratou-se de uma jogada para convencer responsáveis da marca a apostar nos Hypercar ou nos LMDh. Com dois anos de Hypercar com um carro da geração anterior, com poucos custos a Alpine poderia avaliar se valeria a pena investir em criar um carro para esta nova era. A resposta foi afirmativa e a Alpine trabalha agora com a Oreca num novo LMDh que irá para a pista em 2024. Mas em 2023 a Alpine regressa aos LMP2 com dois carros, Oreca Gibson-07, que serão rebatizados.

Matthieu Vaxiviere e André Negrão, que correram com o LMP1 ao lado de Nicolas Lapierre em 2021-22, irão manter o lugar na equipa, mas não irão correr juntos. Vaxiviere irá juntar-se a Julien Canal e Charles Milesi no A470 #36, enquanto Negrão vai juntar-se a Memo Rojas e Olli Caldwell no #35.

Nicholas Lapierre, não irá correr pela Alpine este ano para se concentrar nos seus compromissos com a Cool Racing, bem como ajudar o fabricante francês no desenvolvimento do LMDh. O francês espera regressar no próximo ano, quando a Alpine voltar para a classe Hypercar.

Alpine anunciou também que Reshad de Gerus, que fez três corridas pela Dequine no ELMS no ano passado, irá juntar-se à Alpine como piloto de reserva em 2023.