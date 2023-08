WEC: Alpine prepara-se para fazer o shakedown ao seu A424 | AutoSport

Com vista à estreia no Campeonato do Mundo de resistência da FIA, a Alpine continua o trabalho no seu A424. Estudado e ensaiado durante vários meses, o motor do Alpine está a aproximar-se da sua configuração final graças à colaboração com a Mecachrome. O V6 turbo de 3,4 litros, que desenvolve os 500 kW (675 cv) regulamentares e está acoplado a uma caixa de velocidades Xtrac, chegou recentemente às oficinas da Oreca para ser integrado no primeiro chassis do A424.

Após a sua chegada a Signes, o foco principal foi a finalização da montagem, a validação dos sistemas elétricos, eletrónicos e híbridos e os procedimentos de funcionamento do A424. O motor trabalhou pela primeira vez na quarta-feira, 5 de julho, às 12h15.

Entretanto, a equipa efetuou as suas primeiras sessões de simulador, trabalhando para validar a coerência do modelo simulado do A424, o seu software de bordo e os pneus, antes de efetuar uma análise realista das suas configurações preliminares antes das primeiras corridas. Uma primeira simulação dos seus processos de corrida, em termos de configuração, dados, telemetria e comunicações, foi igualmente efetuada durante os dois dias.

O resto do verão será consagrado às primeiras fases de desenvolvimento do A424, começando por duas sessões de shakedown. A primeira terá lugar no início de agosto para testar mais uma vez o conceito e garantir que todos os sistemas funcionam corretamente. No final do mês, será efetuado um segundo shakedown, com a carroçaria na sua configuração inicial. Depois de concluída esta fase, a Alpine passa para a fase de testes percorrendo vários circuitos como Circuito Paul Ricard, Motorland Aragón, Jerez e Portimão.