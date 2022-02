WEC: Alpine prepara 2022 com olhos postos no LMDh de 2024 | AutoSport

Após ter regressado ao desporto automóvel em 2013, a Alpine prepara-se para a sua nona campanha consecutiva em provas de resistência, a segunda temporada no campeonato do mundo de resistência (WEC) da FIA, mantendo Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxiviere como pilotos.

No seu primeiro ano na classe Hypercar, a equipa conquistou seis pódios em seis corridas, incluindo o terceiro lugar nas 24 Horas de Le Mans, e pretende agora preparar o futuro na classe, apostando na estabilidade para atingir novos patamares ao mais alto nível no WEC.

Campeões de 2016 e 2019 e três vezes vencedora das 24 Horas de Le Mans em LMP2, a Alpine Elf Endurance Team renova a sua confiança na tripulação formada por Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxiviere. A equipa pretende, tal como em 2021, que os três pilotos consigam subir ao pódio em todas as corridas.

Em 2022 será também a oportunidade da equipa preparar para o futura LMDh, concebido a partir de um chassis Oreca e um motor da Alpine desenvolvido em Viry-Châtillon, que correrá na categoria Hypercar a partir de 2024.

Laurent Rossi, CEO da Alpine, disse que “o programa endurance da Alpine enfatiza o nosso empenho e ambições no desporto automóvel. Ao competir na Fórmula 1 e Endurance, a Alpine é uma das poucas marcas a competir em dois campeonatos mundiais sancionados pela FIA e vamos competir contra rivais de prestígio novamente no FIA WEC. As equipas de Philippe Sinault têm a minha confiança, com um historial comprovado neste desporto e numerosos sucessos com a Alpine a destacar-se em Le Mans e na cena internacional há quase dez anos. O desafio será ainda maior nesta temporada, mas estou convencido de que a nossa equipa estará mais uma vez à altura das expectativas dos entusiastas da Alpine”.

A primeira paragem do WEC será em Sebring para o prólogo oficial de 12 a 13 de março, antes da primeira corrida da temporada no mesmo circuito a 18 de março.