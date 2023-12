WEC, Alpine: “Portimão é uma pista importante para nós” | AutoSport

Em 2021, escrevíamos que o sucesso do projeto LMP1 era fundamental para convencer as chefias de que o projeto LMDh era viável. Na altura, a Alpine fez a pole para a prova portuguesa, o que foi importante para a definição do futuro, que acabou com a marca francesa a apostar de forma mais convicta nas corridas de resistência. Assim, a escolha de Portimão para este teste, além dos fatores já conhecidos, tem algo de sentimental, como admitiu Philippe Sinault, responsável da Signatech, equipa responsável pela parte desportiva do projeto:

“Portimão é uma pista importante para nós, pois em 2021, aquando da prova do WEC, foi um momento importante para o arranque deste projeto LMDh, na prova em que fizemos uma pole” disse Sinault. ” Portimão é um excelente local para testar, até porque já temos números para comparar das nossas vindas prévias e a meteorologia é normalmente boa. Além disso, é uma boa pista para testar o nosso pacote aerodinâmico. Será a primeira vez que vamos testar uma pista com um perfil de elevada carga aerodinâmica. Faz sentido nesta fase do desenvolvimento, antes de fecharmos o pacote aerodinâmico, enfrentarmos uma pista com maior exigência neste aspeto”.