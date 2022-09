WEC: Alpine perde potência em novo ajuste de BoP | AutoSport

Fuji é o palco da penúltima jornada do mundial de endurance, um fim de semana decisivo para as contas do título. Foram feitos alguns ajustes no BoP e a Alpine perdeu potência enquanto a Toyota e a Peugeot perderam peso.

A Toyota chega ao Japão na liderança do campeonato de construtores com 121 pontos, contra 106 da Alpine, mas no campeonato de pilotos é a tripulação do Alpine A480 que lidera com 106 pontos contra os 96 da tripulação do Toyota #8 com o #7 apenas com 76. Assim, a jornada de Fuji poderá definir as contas do campeonato.

No que diz respeito ao BoP, a Alpine vai ter menos potência para esta jornada, passando para os 535 Cv, uma diminuição mais sentida em alto regime que é equivalente a quase menos 40 cv. Além disso, a quantidade de energia que podem utilizar no decurso de um turno foi reduzida em 43 megajoules para 752 MJ. Foram aplicadas reduções de peso de 18 kg aos Toyota e Peugeot. O Toyota GR010 Hybrid tem um novo peso mínimo de 1053 kg, enquanto o Peugeot 9X8 ficará com 1061 kg.