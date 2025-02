WEC, Alpine: Os pontos fortes do A424 e o que foi melhorado para esta temporada

A Alpine fez o arranque da época em Monza, onde fez o primeiro teste do ano. Foi tempo para recomeçar os trabalhos de afinação e de melhoria da máquina que deu bons sinais na segunda metade de 2024. Nicolas Lapierre explicou os pontos fortes e fracos de 2024 e o que foi melhorado para esta temporada.

A equipa ficou satisfeita com a velocidade do carro no ano passado. No entanto, a degradação dos pneus e a operação da equipa foram os principais desafios. O carro também teve dificuldades em pistas com ressaltos:

“Basicamente, vimos no ano passado que o carro era bastante rápido” disse Lapierre. “Conseguimos qualificar-nos em alguns momentos na hiperpole. E, no geral, ficámos satisfeitos com o desempenho do carro. Ainda temos de trabalhar nas questões operacionais e na degradação dos pneus. Estes foram dois aspetos que tivemos de melhorar no ano passado. Também tivemos muitas dificuldades em Imola, com a pista com muitos ressaltos. Por isso, este é um dos nossos objetivos para melhorar este ano.

O pacote é claramente bom. Provámos que pode funcionar. O nosso objetivo é fazê-lo funcionar em todas as pistas este ano, para sermos mais consistentes. No ano passado, pudemos constatar que, por vezes, durante as corridas, tivemos algumas dificuldades e, depois, no final da corrida, estávamos muito mais fortes”.

A Alpine implementou melhorias, especialmente no motor que deu dores de cabeça na primeira metade da temporada. Mas a equipa espera que a experiência do ano passado permita à equipa chegar as afinações ideias mais facilmente:

“Há algumas atualizações no carro e esperamos ser mais fiáveis, com um joker usado no motor. Penso que o passo que vamos dar em termos de desempenho é conhecer as pistas quando lá formos. O ano passado foi difícil, porque a maior parte das pistas eram novas para nós. Por isso, descobrir as pistas foi por vezes muito complicado. Este ano esperamos, com certeza, um pouco mais de desempenho com tudo o que aprendemos no ano passado”.