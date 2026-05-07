WEC: Alpine na frente no TL2, Félix da Costa em segundo

O segundo treino livre das 6 Horas de Spa-Francorchamps pertenceu à Alpine, que assinou a primeira dobradinha da história da marca numa sessão de Hypercar do WEC. Numa tarde de preparação intensa para a segunda jornada do campeonato de 2026, os carros azuis foram os mais rápidos, mas a sessão ficou também marcada por duas bandeiras vermelhas e penalizações na categoria LMGT3.

Hypercar: Alpine impõe-se, BMW cresce, Ferrari recua

Jules Gounon foi o mais rápido do dia ao volante do Alpine A424 #36, registando 2m01.816s, mais de um segundo abaixo do melhor tempo de Fuoco no TL1. O carro que partilha com Frédéric Makowiecki e Victor Martins ficou à frente do Alpine #35 de António Félix da Costa, Charles Milesi e Ferdinand Habsburg, que completou a dobradinha, com 2m02.090s. É a primeira vez que a marca francesa alcança os dois primeiros lugares numa sessão de Hypercar no WEC.

A BMW M Team WRT continuou a evoluir em relação ao TL1, com o #20 de Robin Frijns, René Rast e Sheldon van der Linde a subir ao terceiro posto. A equipa belga, colocou também o #15 em quinto lugar, com Dries Vanthoor, Raffaele Marciello e Kevin Magnussen , separados pelo Aston Martin Valkyrie #009 da Heart of Racing, cujo melhor tempo foi assinado por Marco Sørensen.

A Ferrari recuou face ao TL1, com o #50 da AF Corse a ser o melhor dos 499P em sexto lugar. O Peugeot 9X8 #94 ficou em sétimo, tendo a equipa francesa optado por privilegiar o trabalho em stints longos. O segundo Aston Martin, o #007, foi oitavo, enquanto o Ferrari #83 e o Toyota #7 completaram o top 10, com os japoneses a parecerem com alguma dificuldade, apesar da vitória em Imola no mês passado.

A sessão foi interrompida por dois períodos de bandeira vermelha: o primeiro para limpeza da pista, e o segundo para recolher o Lexus LMGT3 #78 da Akkodis ASP, conduzido por Tom Van Rompuy.

Full throttle heading into Kemmel 🫡🇧🇪 pic.twitter.com/slRQ42ddhA — Alpine Endurance Team (@AlpineWECteam) May 7, 2026

LMGT3: Barrichello no topo, drama com penalizações

Na categoria LMGT3, o destaque foi o regresso de Eduardo Barrichello, que liderou os tempos ao volante do Aston Martin Vantage #23 da Heart of Racing, partilhado com Gray Newell e Jonny Adam. O brasileiro registou 2m17.769s, superando o segundo classificado por 0.202s. No entanto, a sessão não foi perfeita para a equipa: Newell recebeu uma penalização de stop-and-go de cinco minutos por violações dos limites de pista nos minutos finais.

A Corvette da Racing Team Turkey by TF, que liderou o TL1, manteve velocidade mas também foi penalizada com stop-and-go por abusos nos limites de pista, o que não impediu a equipa de ficar com o segundo tempo. O Mercedes-AMG #79 da Iron Lynx, com Matteo Cressoni, Lin Hodenius e Johannes Zelger, ficou em terceiro.

O Ferrari #21 da VISTA AF Corse voltou a mostrar bom ritmo. A Akkodis ASP fechou o top 6 com os dois Lexus, mas a sessão terminou de forma dramática para a equipa quando Van Rompuy perdeu uma roda no terceiro setor.

Amanhã teremos o treino livre 3 as 9h10 e as qualificações a partir das 13h30.

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