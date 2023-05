WEC: Alpine mostra o seu novo Hypercar antes de Le Mans | AutoSport

A Alpine prepara a entrada na categoria Hypercar em 2024 e lançou hoje a primeira imagem do protótipo que vai ser lançado dia 9 de junho.

Fabricado em parceria com a ORECA, o novo protótipo está a ser preparado e teremos dois carros franceses em pista operados pela Signatech. O carro, ainda sem nome, é o substituto indirecto do antigo LMP1 Alpine A480. A marca lançou a primeira amostra do seu novo carro.