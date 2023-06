WEC: Alpine mostra o A424 Beta | AutoSport

A Alpine revelou hoje o seu novo carro de competição para 2024, o A424 Beta. Este novo LMDh da marca francesa que começará a competir em 2024.

O seu nome A424 Beta segue a herança da Alpine e a terminologia do A seguido de três algarismos começados por 4, respeita a tradição dos carros de resistência vencedores da Alpine. O 24 simboliza as 24 Horas de Le Mans e 2024, e o Beta designa a fase final antes do seu lançamento.

O carro está equipado com o motor V6 3.4L que debita 675 CV com um sistema hibrido Bosch de standardizado, usado por todos os LMDh. Este é um momento importante num projeto que começou em 2020.

Por altura das 8h de Portimão, o AutoSport já tinha falado com responsáveis da Alpine, aquando da aposta no LMP1, num exercício para que os chefes da marca entenderem se havia potencial para investir a fundo no endurance. A resposta foi positiva e em outubro de 2021 a marca confirmou a sua entrada nos Hypercar / LMDh. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Oreca e a Mecachrome, com os primeiros testes aerodinâmicos a serem feitos em julho de 2022 e os primeiros testes do motor a serem realizados em dezembro de 2022. O carro ainda não foi para a pista, mas já foi mostrado ao mundo nesta primeira versão que poderá ainda sofrer algumas alterações. O primeiro shake-down está agendado para o fim de julho e a primeira sessão de teste será feita em meados de agosto, no circuito de Paul Ricardo. Seguem-se testes em Motorland (setembro), Jerez (outubro) e Portimão (dezembro), teste que antecede a homologação final FIA. A primeira corrida será no Catar, no arranque da época 2024.

A Alpine junta-se assim à Ferrari como as únicas marcas que correm na F1 e no WEC em simultâneo, ou seja, no topo do automobilismo.