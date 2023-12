WEC, Alpine: Domínio LMH não causa preocupação e IMSA não é para já | AutoSport

A Alpine esteve na semana passada a testar em Portimão e o AutoSport falou com alguns dos intervenientes presentes no local. Philippe Sinault, chefe da Signatech (equipa responsável pela parte desportiva) falou de vários temas, inclusive do domínio dos LMH em 2023.

No ano passado vimos uma luta Toyota vs Ferrari, com os LMDh a não chegarem perto dos LMH mais rápidos. Tal não assusta Sinault ou a Alpine, que depositam muita fé nos regulamentos:

“Não estou preocupado porque temos uma categoria Hypercar que pode receber LMH ou LMDh. Sim, no ano passado os LMH conseguiram melhores resultados, mas temos as mesmas hipóteses de vencer que um LMH. E basta ver que a Porsche optou pelos LMDh. Se eles fizeram essa escolha, é porque concordamos com eles”.

Uma possível ida para o IMSA, a curto prazo, não está nos planos a Alpine, apesar dos rumores de que a Meyer Shank Racing poderia estar interessada em receber protótipos da marca francesa. Talvez no futuro isso possa acontecer.