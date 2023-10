WEC: Alpine completou dois dias de testes em Aragão | AutoSport

Foram 1500 km completados em dois dias de testes do novo LMDh A424 da Alpine no circuito Motorland em Aragão por Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere.

Após os primeiros testes de verão no Circuito Paul Ricard, as equipas da Alpine e da Signatech trabalharam em novos desenvolvimentos do A424 e finalizaram a versão do software de gestão do hipercarro que vai competir no Campeonato do Mundo de Resistência.

Todas estas novidades foram testadas durante os dias de trabalho no simulador, seguidos de uma corrida à escala real no circuito de Lurcy-Lévis, com 780 km efectuados durante dois dias de pré-testes. Para além de validar estas escolhas, permitiu também afinar os sistemas de travagem, os sistemas de diferencial e uma série de outros pontos essenciais.

Na passada quarta-feira, o Alpine A424 iniciou uma nova sessão de desenvolvimento no Motorland com um vasto programa de dois dias.

No primeiro dia, 758 km – incluindo dois ‘stints’ de 36 voltas – foram completados à tarde por Nicolas Lapierre, permitindo às equipas trabalharem em vários elementos do carro, particularmente na altura de condução, para otimizar a aerodinâmica.

O objetivo dos ‘stints’ mais longos, foi compreender a resistência dos pneus Michelin para 2024 e o comportamento térmico sob o capot. As equipas também aproveitaram estes dois dias de testes para iniciar um trabalho mais aprofundado sobre a configuração mecânica.

O Alpine A424 voltará à pista em Jerez, de 17 a 19 de outubro, para mais dois dias de testes antes da primeira sessão de resistência, prevista para meados de novembro, com o prazo de homologação a aproximar-se rapidamente.