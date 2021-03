WEC: ALPINE APRESENTOU A EQUIPA E O CARRO PARA 2021

A Alpine apresentou o carro e a sua equipa para 2021. A máquina é o A480 construído com base no chassis desenvolvido pela Oreca, alimentado por um motor V8 de 4,5 litros fornecido pela Gibson Technology.

Competindo na categoria de top do WEC, o A480 será conduzido por Nicolas Lapierre, André Negrão e Matthieu Vaxiviere.

Laurent Rossi, CEO da Alpine:

“O desporto automóvel é inseparável da Alpine. Desde o nosso regresso ao endurance em 2013, esta aventura trouxe-nos emoções magníficas, com fabulosas vitórias. Depois de oito anos de sucesso é agora tempo de nos juntar-mos à categoria superior, uma vez que a marca faz um novo começo. O evolução dos regulamentos oferecem-nos a oportunidade de expressar a nossa paixão, de demonstrar o nosso know-how técnico, e a nossa experiência num quadro justo e rentável. Daremos o nosso melhor

em cada corrida para fazer brilhar as cores dos Alpes ao mais alto nível do desporto motorizado. “



Philippe Sinault, Chefe de Equipa da Alpine Elf Matmut Endurance Team:

“A história da Alpine é pavimentada com desafios. Desde 2013, temos vindo a provar passo a passo, e a mostrar que somos capaz de defender as cores da Alpine ao mais alto nível. Este novo desafio faz parte desta mentalidade.

A confiança que a Alpine depositou em nós para este projeto é uma fonte de grande orgulho. Encaramos este programa com humildade e o desejo de fazer bem, numa altura em que o mundo das corridas de endurance

estão num ponto de viragem na sua história. Estamos decididos a estar à altura deste momento emocionante e incrivelmente motivador desafio para voltar a colocar a Alpine no panteão do francês e internacional desporto automóvel. “