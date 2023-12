WEC, Alpine: Aprender, piscando o olho a Le Mans | AutoSport

É uma pergunta inevitável nesta fase. Que objetivos tem a Alpine para 2024? E Philippe Sinault, responsável pela Signatech, que gere a vertente desportiva do projeto LMDh da Alpine, foi muito franco na sua resposta. O francês quer vencer, tal como a Alpine, mas todos têm a noção que o projeto ainda está muito “verde” e que é preciso tempo.

As primeiras corridas terão como foco a aprendizagem e a fiabilidade. Mas Sinault não escondeu que a equipa irá tentar ter um bom resultado em Le Mans. Os resultados menos vistosos nas primeiras corridas poderão até “ajudar”, com um BoP menos castrador face à concorrência, pelo que a equipa não parece preocupada com as primeiras corridas, havendo um foco especial para Le Mans:

“Somos Alpine e trabalhamos sempre para vencer. A expetativa é vencer Le Mans e o Campeonato do Mundo de Endurance. Somos claros quanto a esse objetivo. Mas, por favor, deem-nos algum tempo, pois acabamos de chegar. A maioria dos construtores tem um ano, ou até mais, de experiência. Primeiro temos de ser fiáveis para chegarmos ao Catar e depois da fiabilidade, então, sim, trataremos de fazer tudo para sermos competitivos. No próximo ano o foco estará na aprendizagem. Se surgir uma oportunidade de conseguir um bom resultado, estaremos lá, mas o nosso objetivo é terminar corridas e estarmos prontos com os dois carros para Le Mans.

Claro que vamos encarar todas as corridas como aprendizagem, mas também não vamos para Le Mans para ser espetadores. Por isso, vamos fazer tudo para estar prontos para a prova e depois se teremos um pacote com qualidade para conseguir um bom resultado… veremos”.