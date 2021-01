WEC: Alpine anuncia pilotos para 2021

A Alpine, que irá fazer a época 2021 na classe rainha do WEC, com um chassis LMP1 ex-Rebellion, já anunciou a tripulação do seu carro.

A equipa Alpine Endurance Team nomeou Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e André Negrão como o seu trio para a primeira temporada da equipa francesa na classe de protótipos de topo do mundial de endurance.

Negrão é o único membro da equipa de 2019-20 da temporada Alpine a ficar na equipa para a mudança da marca de topo da Renault para a categoria máxima do endurance, enquanto Lapierre regressa à equipa com a qual conseguiu três das suas quatro vitórias 24 Horas em classe Le Mans LMP2.

Vaxiviere está pronto para a sua estreia na equipa e nos LMP1, depois de ter passado pelos LMP2, quer no WEC quer no ELMS, tendo já dois pódios em Le Mans.